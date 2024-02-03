Войска пресекли попытки ВСУ усилить позиции на Южнодонецком направлении

Он добавил, что ударами бомбардировочной авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем были поражены опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной и 127-й бригады территориальной обороны в районе Урожайного. Кроме того, уничтожены два пункта временной дислокации и пункт управления беспилотной авиацией в районе Водяного.