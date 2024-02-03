В Хабаровске при пожаре в жилом доме спасли 10 человек

Сообщение о пожаре в семиэтажном строении на улице Автобусной краевого центра поступило на пульт дежурного 2 февраля в 23.51 по местному времени. На место оперативно выдвинулись сотрудники МЧС. Выяснилось, что очаг возгорания находился в одной из квартир на верхнем этаже — огонь охватил домашние вещи и мебель.
«Звеньями газодымозащитной службы незамедлительно была организована разведка задымленных помещений. При помощи индивидуальных спасательных устройств пожарными МЧС России спасено десять человек», — говорится в сообщении ведомства.
Полностью ликвидировать возгорание на площади в 30 квадратных метров удалось за полчаса. К работам привлекли восемь сотрудников и три единицы техники.
Причины и обстоятельства случившегося установят специалисты Госпожнадзора.