В Хабаровске при пожаре в жилом доме спасли 10 человек

Сообщение о пожаре в семиэтажном строении на улице Автобусной краевого центра поступило на пульт дежурного 2 февраля в 23.51 по местному времени. На место оперативно выдвинулись сотрудники МЧС. Выяснилось, что очаг возгорания находился в одной из квартир на верхнем этаже — огонь охватил домашние вещи и мебель.