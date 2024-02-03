Обольститель из Амурска в кафе украл у комсомольчанки мобильный телефон

В полицию за помощью обратилась 38-летняя местная жительница с заявлением о краже. Со слов комсомольчанки, накануне днем она обедала в заведении общепита, где познакомилась с молодым человеком. Через некоторое время мужчина покинул заведение, а когда ушел, женщина обнаружила пропажу сотового телефона. Потерпевшая обратилась в полицию. Ущерб составил 25 тысяч рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре установили личность подозреваемого. В результате поиска вместе с коллегами из ОМВД России по Амурскому району, задержан 27-летний житель города Амурска. Ранее он уже был судим за кражу.
Возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудниками полиции принимаются меры к поиску похищенного имущества.