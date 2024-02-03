Обольститель из Амурска в кафе украл у комсомольчанки мобильный телефон

В полицию за помощью обратилась 38-летняя местная жительница с заявлением о краже. Со слов комсомольчанки, накануне днем она обедала в заведении общепита, где познакомилась с молодым человеком. Через некоторое время мужчина покинул заведение, а когда ушел, женщина обнаружила пропажу сотового телефона. Потерпевшая обратилась в полицию. Ущерб составил 25 тысяч рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.