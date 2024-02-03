В Волгограде произошло возгорание нефтепродуктов на площади 300 кв. м

Ранее, 2 февраля, сообщалось, что в производственном здании на территории ИК № 9 в Соликамске произошло возгорание. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Позднее стало известно, что пожар был ликвидирован, пострадавших в результате случившегося не было. Отмечалось, что в ликвидации возгорания на площади 1,2 тыс. кв. м была задействована группировка из 45 спасателей и 14 единиц техники.