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Москвич получил 100 часов работ за хищение бутылки алкоголя в Хабаровске

Приговор вынесли в Индустриальном районном суде.
Источник: AP 2023

В Хабаровске жителя Москвы приговорили к 100 часам работ за попытку кражи алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба Индустриального районного суда.

Инцидент произошёл в январе 2023 года. Москвич Ш. пытался украсть одну бутылку алкоголя в магазине по улице Суворова, 25. Довести задуманное до конца у воришки не получилось — его остановила охрана.

Ранее Ш. уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, в связи с чем его осудили по уголовной статье. В качестве наказания ему назначили 100 часов обязательных работ. Приговор в законную силу пока не вступил.