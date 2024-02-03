Крупный наркоканал пытались развернуть в Караганде

24 — 25 января оперативники по подозрению в незаконном изготовлении наркотиков с целью сбыта на территории Казахстана задержали двух граждан.
«В ходе обысков изъято более 1,5 кг психотропных веществ, что эквивалентно около 7,5 тысяч разовых доз, а также компоненты и оборудование для их приготовления», — сообщили в КНБ.
По их данным, лаборатория была создана недавно, а проведенная ДКНБ операция сорвала попытку подозреваемых лиц развернуть масштабное производство и реализацию наркотиков.
Начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.
С санкции суда к задержанным лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.