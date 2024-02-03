В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку беспилотников

«Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья. В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ», — цитирует администрация региона слова Бочарова.