Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в трех областях

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (четыре БПЛА), Волгоградской (два БПЛА) и Ростовской (один БПЛА) областей», — заявили в ведомстве.
По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате падения сбитого дрона возникло возгорание на НПЗ, но его потушили. Жертв при этом нет, подчеркнул глава региона.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Система ПВО регулярно сбивает украинские БПЛА.