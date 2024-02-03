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Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в трех областях

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили семь беспилотников над территорией Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей, сообщили в Минобороны.
Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (четыре БПЛА), Волгоградской (два БПЛА) и Ростовской (один БПЛА) областей», — заявили в ведомстве.

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате падения сбитого дрона возникло возгорание на НПЗ, но его потушили. Жертв при этом нет, подчеркнул глава региона.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Система ПВО регулярно сбивает украинские БПЛА.