В Волгограде падение сбитого беспилотника стало причиной возгорания на НПЗ

«Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья. В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ», — написал он.
Губернатор уточнил, что пожар был оперативно локализован, открытое горение ликвидировано. В результате случившегося жертв нет.
Ранее в ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщали о возгорании нефтепродуктов на площади 300 кв. м в Красноармейском районе Волгограда. Информация об этом поступила в 04:42 мск. Позже в ведомстве уточнили, что возгорание было локализовано на площади 100 кв. м, объявлена ликвидация открытого горения. В 7:55 пожар потушили.
НПЗ находится в Заканалье в Красноармейском районе Волгограда.