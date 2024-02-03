В Волгограде падение сбитого беспилотника стало причиной возгорания на НПЗ

Ранее в ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщали о возгорании нефтепродуктов на площади 300 кв. м в Красноармейском районе Волгограда. Информация об этом поступила в 04:42 мск. Позже в ведомстве уточнили, что возгорание было локализовано на площади 100 кв. м, объявлена ликвидация открытого горения. В 7:55 пожар потушили.