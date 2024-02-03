Пермский краевой суд взыскал с бывших застройщиков 646 млн рублей

Пермский краевой суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции о взыскании убытков с руководителей ООО «КамСтройИнвест». Бывшие застройщики «Первого Пермского микрорайона» обязаны выплатить в пользу Фонда развития территорий 646 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте краевого суда.
По мнению суда, своими неправомерными действиями ответчики нанесли значительный ущерб 280 дольщикам. Их права были восстановлены за счет бюджетных средств Фонда развития территорий.
Напомним, строительство «Первого пермского микрорайона» в Лобаново началось в 2013 году. Всего планировалось построить 12 домов, но этого не произошло. В 2016 году строительство прекратилось. Компания-застройщик «КамСтройИнвест» подала иск о банкротстве. В итоге, 280 человек, вложивших деньги в долевое строительство, остались без жилья.
В мае 2020 года Алексея и Ирину Лобановых, экс-руководителей компани-застройщика «КамСтройИнвест» и компании-инвестора «Регион», признали виновными в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере, а также в растрате в особо крупном размере. Алексея приговорили к шести годам колонии, его жену — к шести с половиной годам лишения свободы.