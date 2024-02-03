Пермский краевой суд взыскал с бывших застройщиков 646 млн рублей

В мае 2020 года Алексея и Ирину Лобановых, экс-руководителей компани-застройщика «КамСтройИнвест» и компании-инвестора «Регион», признали виновными в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере, а также в растрате в особо крупном размере. Алексея приговорили к шести годам колонии, его жену — к шести с половиной годам лишения свободы.