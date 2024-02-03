Минприроды проконтролирует вопросы загрязнения воздуха в городах Башкирии.

Вопросы загрязнения воздуха в городах Башкирии Стерлитамак и Салават контролируются федеральным минприроды. Об этом стало известно на совещании с участием предприятий, с которыми подписаны соглашения по реализации мероприятий по снижению загрязнения воздуха в этих городах.
Вопросы экологии обсуждались в формате ВКС. Видеоконференция состоялось под руководством первого заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Константина Цыганова, в нём приняли участие министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов, представители правительства республики и регионального ЦУРа.
Константин Цыганов сообщил, что в январе в адрес органов власти жители Стерлитамака направили более 350 обращений с жалобами на загрязнение воздуха в городе. По результатам мониторинга атмосферного воздуха зафиксированы превышения ПДК загрязняющих веществ, характерные для выбросов предприятий.
Нияз Фазылов отметил, что в Стерлитамак неоднократно выезжала передвижная экологическая лаборатория контроля атмосферного воздуха. По результатам исследований выявлены превышения ПДК, определены вероятные источники выбросов.
Информация о превышениях оперативно передаётся в Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора, управление Роспотребнадзора по Башкирии и Башкирскую природоохранную прокуратуру. Результаты анализов размещаются на официальном сайте минэкологии республики. Нияз Фазылов подчеркнул, что ведомство сообщило крупным предприятиям о необходимости усиления мер по снижению выбросов загрязняющих веществ, особенно в периоды неблагоприятных метеоусловий.
Он также обратил внимание участников совещания на то, что необходимо сообщать населению о ситуации и проводимых мероприятиях в сфере охраны атмосферного воздуха.
Напомним, 27 января представители деловой миссии Башкирии подписали в Москве соглашения по снижению выбросов в атмосферу. Подписание документов состоялось на международной выставке «Россия» в ВДНХ в рамках Дня экологии, сообщало информагентство «Башинформ». Подписи под соглашениями поставили первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин Цыганов, министр природопользования и экологии Башкортостана Нияз Фазылов и главный исполнительный директор предприятий «Стерлитамакский нефтехимический завод» и «Синтез-Каучук» Владимир Балабанов.