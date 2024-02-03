Минприроды проконтролирует вопросы загрязнения воздуха в городах Башкирии.

Напомним, 27 января представители деловой миссии Башкирии подписали в Москве соглашения по снижению выбросов в атмосферу. Подписание документов состоялось на международной выставке «Россия» в ВДНХ в рамках Дня экологии, сообщало информагентство «Башинформ». Подписи под соглашениями поставили первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин Цыганов, министр природопользования и экологии Башкортостана Нияз Фазылов и главный исполнительный директор предприятий «Стерлитамакский нефтехимический завод» и «Синтез-Каучук» Владимир Балабанов.