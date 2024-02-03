Девушку, снявшую видео с угрозой учителю, нашли в Магнитогорске

Полицейские установили личность одной из участниц скандального видео, которое получила в мессенджере учитель химии из Магнитогорска. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.
Об инциденте накануне рассказал брат потерпевшей в сообществе «Чёрное&Белое Магнитогорск». По словам южноуральца, его сестре в мессенджере прислали видео «оскорбительного и угрожающего характера». Ролик мужчина прикрепил к посту. На кадрах видно, как две девушки сжигают фото молодой преподавательницы над унитазом. Лицо одной из участниц ненадолго попадает в кадр.
«Молодые учителя и так не особо рвутся работать в школе, так ещё и после подобных ситуаций желание отпадает напрочь», — говорит автор поста.
Уточняется, что получившая видео учитель химии обратилась в полицию с заявлением. Там почти сразу отреагировали на инцидент. Спустя несколько часов правоохранители сообщили, что нашли одну из девушек, записавших ролик. Ею оказалась 15-летняя жительница Магнитогорска.
«Принимаются все меры к установлению полного круга лиц, причастных к инциденту», — заверили в городской полиции.