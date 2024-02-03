Девушку, снявшую видео с угрозой учителю, нашли в Магнитогорске

Об инциденте накануне рассказал брат потерпевшей в сообществе «Чёрное&Белое Магнитогорск». По словам южноуральца, его сестре в мессенджере прислали видео «оскорбительного и угрожающего характера». Ролик мужчина прикрепил к посту. На кадрах видно, как две девушки сжигают фото молодой преподавательницы над унитазом. Лицо одной из участниц ненадолго попадает в кадр.