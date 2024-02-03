МВД проверит сведения Мизулиной о студентках из Краснодара

Накануне глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в МВД из-за видео, на кадрах которого первокурсницы употребляли запрещенные вещества на иконе Николая Чудотворца.
«На основании выявленной в Сети информации, полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой указанные сведения будут проверены, установлены личности девушек и их действиям дана правовая оценка», — сообщил kuban.aif.ru официальный представитель УМВД РФ по городу Артем Коноваленко.
Напомним, ранее Мизулина сообщила в социальных сетях об инциденте:
«Неадекватные первокурсницы из Краснодара употребляли запрещенные вещества прямо на иконе Святителя Николая Чудотворца. Свои “подвиги” они снимали на видео и выложили в соцсети».