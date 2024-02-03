МВД проверит сведения Мизулиной о студентках из Краснодара

«На основании выявленной в Сети информации, полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой указанные сведения будут проверены, установлены личности девушек и их действиям дана правовая оценка», — сообщил kuban.aif.ru официальный представитель УМВД РФ по городу Артем Коноваленко.