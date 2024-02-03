Беларусь и Зимбабве будут вместе бороться с международной преступностью

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Беларусь и Зимбабве будут вместе бороться с международной организованной преступностью, говорится в тексте меморандума, подписанного между МВД Беларуси и министерством внутренних дел и культурного наследия африканской страны.
В документе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале, отмечается, что отныне стороны будут совместно бороться с преступлениями, которые были или могут быть совершены на территориях двух государств либо с участием граждан обеих стран.
Беларусь и Зимбабве договорились вместе работать по преступлениям, совершенным против жизни и здоровья, чести и достоинства личности, а также в сфере незаконного производства и оборота наркотиков. Стороны согласились общими усилиями бороться с международной организованной преступностью.
Кроме того, Минск и Хараре договорились о взаимодействии в сфере обмена информацией относительно вопросов безопасности и общественного порядка. Также в документе речь идет о совместной подготовке кадров.
Меморандум заключается сроком на пять лет, после этого срок действия документа может быть продлен по взаимному согласию сторон.