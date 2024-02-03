Омбудсмен отреагировал на похищение невесты в Шымкенте

«Офис Уполномоченного по правам человека проводит анализ проблемы бытового насилия и нарушений прав женщин. Девушки, вступающие в принудительный брак, зачастую становятся жертвами сексуального, физического и психологического насилия со стороны своих партнеров. Порой насильственные браки лишают девушек возможности получить образование и профессию, что еще больше ухудшает их и без того уязвимое положение. Случай в Шымкенте — вопиющий, мы взяли его на контроль», — отметил Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев.