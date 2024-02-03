Три человека пострадали в результате аварии четырех автомобилей на трассе в Емельяновском районе

В Красноярском крае на 17 км дороги в направлении Енисейска произошла авария с участием четырех автомобилей, в результате чего три человека пострадали. Движение на этом участке осуществлялось по одной полосе.
Как сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю, 62-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» столкнулся с попутным «Фольксвагеном», поворачивающим налево, и грузовиком «Хино». От удара немецкую машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с перевозившим вахтовиков автобусом.
За медицинской помощью обратились водитель и пассажир «Тойоты», а также 57-летняя женщина, управлявшая «Фольксвагеном».
Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства произошедшего.