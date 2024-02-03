В Башкирии столкнулись две фуры, есть жертвы.

В Иглинском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с гибелью людей. Как сообщили в МЧС, на 1535 км трассы М-5 столкнулись две фуры. В результате лобового столкновения грузовики загорелись. В тушении огня задействованы пожарные МЧС России и госкомитета республики по ЧС.
В результате ДТП предварительно погибли два человека. Информация оперативная и пока уточняется.
В настоящее время дорога в районе происшествия перекрыта. Объезд организован с 1525 по 1542 км через населённые пункты Майский — Улу-Теляк — Урман — Ауструм.
Ситуация находится на контроле главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.
Ранее ДТП с участием грузовика, также двух легковых автомобилей, произошло в Уфимском районе Башкирии. В результате аварии пассажир и водитель отечественного автомобиля оказались заблокированы в его салоне, сообщало информагентство «Башинформ».