В Башкирии столкнулись две фуры, есть жертвы.

В Иглинском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с гибелью людей. Как сообщили в МЧС, на 1535 км трассы М-5 столкнулись две фуры. В результате лобового столкновения грузовики загорелись. В тушении огня задействованы пожарные МЧС России и госкомитета республики по ЧС.