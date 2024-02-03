Бакальчук рассказала, как узнала о пожаре на складе в Шушарах

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Глава Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью РИА Новости рассказала, что о пожаре на складе в Шушарах она узнала в течение получаса с момента возгорания.
«О пожаре я узнала буквально в течение получаса с момента возгорания. Мы обычно обо всех происшествиях узнаем очень быстро, мгновенно подключается огромное количество людей и буквально онлайн даются поручения, собирается информация. У нас была онлайн-конференция, которая длилась без перерыва три-четыре дня. То есть постоянно была связь, подключались коллеги из разных отделов и сообщали поступающую информацию», — сказала Бакальчук.
«Ну какая может быть реакция у человека, который руководит компанией? Сначала, естественно, шок. Ты пытаешься осознать, что произошло», — добавила она. Глава компании уточнила, что сразу запросила консультацию у специалиста по пожарной безопасности. «Он оценил ситуацию, сказал, что, скорее всего, сгорит полностью склад. Исходя уже из этих параметров, начали оперативно предпринимать действия».
«Выехала наша команда в Питер, я в Москве была, потому что нужно было постоянно держать руку на пульсе. В таких ситуациях мне помогает умение сразу собираться, компании все-таки в этом году 20 лет, и это не первый кризис, с которым мы столкнулись. Кризисы каждый раз разные бывают, и у нас есть примерно отработанный сценарий, механизм того, как и что делать. Условно говоря, сначала решаем, потом волнуемся», — продолжила она.
«Мне написало очень много людей — родственники, друзья и партнеры. В первое время я вообще практически ни на что не отвечала. Как ты там вообще держишься? Для меня вообще непонятный вопрос, потому что в течение недели у тебя отключается эмоциональная история. Ты просто работаешь, как думающая машина, нет времени на переживания, страх. Единственное, о чем я переживала — это люди. Самое важное во всей этой истории, что ни один человек не пострадал, все живы», — заключила глава компании.
Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье, 14 января. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10−11 миллиардов рублей.