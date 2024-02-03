Бакальчук рассказала, как узнала о пожаре на складе в Шушарах

«Мне написало очень много людей — родственники, друзья и партнеры. В первое время я вообще практически ни на что не отвечала. Как ты там вообще держишься? Для меня вообще непонятный вопрос, потому что в течение недели у тебя отключается эмоциональная история. Ты просто работаешь, как думающая машина, нет времени на переживания, страх. Единственное, о чем я переживала — это люди. Самое важное во всей этой истории, что ни один человек не пострадал, все живы», — заключила глава компании.