Глава СКР поручил завести уголовное дело из-за избиения школьника в Сарове

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за избиения школьника подростками в Сарове. Об этом сообщает Информационный центр.
По информации ведомства, в СК обратилась жительница Сарова. Она рассказала о том, что в декабре прошлого года ее 10-летнего сына избила группа подростков 14−15 лет. Ранее один из нападавших вымогал у мальчика деньги. Отмечается, что подростки называют себя преступной группировкой, которая совершают противоправные преступления против ребят младших по возрасту.
Женщина уже обращалась в уполномоченные органы, но результатов это не принесло. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело. Теперь руководитель СУ СК России по Нижегородской области Айрат Ахметшин должен будет предоставить доклад о результатах расследования.