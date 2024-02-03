Глава СКР поручил завести уголовное дело из-за избиения школьника в Сарове

По информации ведомства, в СК обратилась жительница Сарова. Она рассказала о том, что в декабре прошлого года ее 10-летнего сына избила группа подростков 14−15 лет. Ранее один из нападавших вымогал у мальчика деньги. Отмечается, что подростки называют себя преступной группировкой, которая совершают противоправные преступления против ребят младших по возрасту.