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В Красноярском крае 34-летний мужчина погиб на месте, попав под поезд

Несмотря на экстреное торможение, трагедии избежать не удалось.

В Красноярске крае мужчина попал под поезд и погиб на месте. О произошедшем сообщили в Красноярской железной дороге.

Инцидент произошёл 2 февраля в 21:30 на станции Заозёрная. 34-летний мужчина по какой-то причине вышел на путь прямо перед движущимся поездом.

Несмотря на экстренное торможение, предотвратить трагедию не удалось. Мужчина погиб на месте происшествия.

Пешеходов призывают к бдительности, особенно вблизи железнодорожных путей.

В транспортной полиции Сибири рассказали, что мужчина был пьян и не смог удержать равновесие, находясь на платформе во время приближения поезда.

Ранее сообщалось о том, что из Красноярска в Абакан планируют запустить новый поезд.

несчастный случай
РЖД