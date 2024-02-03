В Красноярском крае 34-летний мужчина погиб на месте, попав под поезд

В Красноярске крае мужчина попал под поезд и погиб на месте. О произошедшем сообщили в Красноярской железной дороге.
Инцидент произошёл 2 февраля в 21:30 на станции Заозёрная. 34-летний мужчина по какой-то причине вышел на путь прямо перед движущимся поездом.
Несмотря на экстренное торможение, предотвратить трагедию не удалось. Мужчина погиб на месте происшествия.
Пешеходов призывают к бдительности, особенно вблизи железнодорожных путей.
В транспортной полиции Сибири рассказали, что мужчина был пьян и не смог удержать равновесие, находясь на платформе во время приближения поезда.
Ранее сообщалось о том, что из Красноярска в Абакан планируют запустить новый поезд.