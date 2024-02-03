В Новосибирске старшеклассник избил 13-летнего подростка из-за денег

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку в новосибирской школе. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.
Как стало известно, инцидент произошел в январе этого года. Старшеклассник избил 13-летнего подростка, вымогая деньги. В итоге последнему потребовалась медицинская помощь.
Новосибирские следователи проводят по данному факту процессуальную проверку. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении. Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате ведомства.