В Новосибирске старшеклассник избил 13-летнего подростка из-за денег

Новосибирские следователи проводят по данному факту процессуальную проверку. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении. Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате ведомства.