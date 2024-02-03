Дело экс-депутата заксобрания возвращено в прокуратуру

Как сообщает РБК, в обвинительном заключении по уголовному делу «имеются недостатки, препятствующие вынесению приговора или иного решения».



Уголовное дело в отношении бывшего депутата заксобрания Виктора Плюснина, а также его сына Егора и предпринимателя Юрия Рогожникова поступило в Добрянский суд в конце прошлого года. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилья для сирот в Добрянке. Как считает следствие, хищение произошло под видом исполнения госконтракта на строительство дома на 400 квартир фирмами, которые были подконтрольны обвиняемым.



Возвести дом для сирот, выпускающихся из детских домов, власти решили еще в 2011 году на основе недостроенного здания местной больницы. Здание и участок под ним тогда приобрело ООО «Дитранс-Строй», подконтрольное семье Виктора Плюснина. Затем объект переходил к ООО «Жилой комплекс “Сосновый бор”», директором которого является Юрий Рогожников, и к ООО «Технология», которое возглавлял экс-депутат Пермской думы Игорь Рогожников. В общей сложности на строительство из бюджета было выделено свыше 310 млн руб. Объект был сдан в 2017 году, после этого жильцы массово стали жаловаться на нарушения при строительстве, в результате чего было возбуждено уголовное дело. Реконструкцию здания заканчивало ООО «Капитал Строй» Егора Плюснина.



В 2021 году суд уже возвращал дело в прокуратуру. Суд посчитал, что предъявленное обвинение не соответствует обвинительному заключению. Так, потерпевшими по делу были признаны 86 человек, а в жилом доме находится 400 квартир. Кроме того, среди потерпевших не было детей в возрасте до шести лет. В итоге дело было возвращено на допрасследование, а обвинение предпринимателям было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в группе лиц).

