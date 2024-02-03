Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о насильственной мобилизации с угрозами

«Я пока шел к себе, меня начали так накрывать. Меня оглушило. Я видел подвальчик. Я под плиту влез туда. Там просидел до вечера, пока отпустило у меня это всё» — отметил он, добавив, что после этого начал связываться по рации со своими сослуживцами, чтобы те его забрали.