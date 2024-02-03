Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о насильственной мобилизации с угрозами

«Забрали нас в военкомат, мы там целый день просидели. Нам дали порасписываться, это всё дело», — поделился Манашев.
Уже через день сотрудники военкомата оформили ему документы и отправили в Николаев. Боец также поделился подробностями подготовки.
«Из автомата стреляли. Раз гранату кидали, полоса препятствий была», — сказал он.
Кроме того, Манашев рассказал, как попал в плен. Когда он прибыл на фронт, уже шли бои. Он увидел раненого военнослужащего и ушел за помощью.
«Я пока шел к себе, меня начали так накрывать. Меня оглушило. Я видел подвальчик. Я под плиту влез туда. Там просидел до вечера, пока отпустило у меня это всё» — отметил он, добавив, что после этого начал связываться по рации со своими сослуживцами, чтобы те его забрали.
Однако они отказались забирать Манашева, вследствие чего он принял решение сдаться в плен.
Ранее, 29 января, президент Украины Владимир Зеленский признал факты применения силы сотрудниками военкоматов при вручении повесток мужчинам призывного возраста на улицах и в других общественных местах.
До этого, 23 января, военнослужащий 56-й бригады ВСУ с позывным Пиночет, который служил в добровольческом подразделении с 2014 года, рассказал что семья сбежавшего от военной службы военнообязанного может столкнуться с негативными последствиями.
В тот же день сообщалось, что в Одессе люди в форме увезли мужчину в военкомат из общественного транспорта. 16 января также стало известно, что украинские водители отказываются отправляться на заработки в Одессу ввиду страха быть мобилизованными.
25 декабря украинский кабмин внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, в частности, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас.
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.