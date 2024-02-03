Прилетел в Кишинев из Вены с чемоданами дронов, а сказал, что декларировать нечего: У авиапассажира изъяли стратегический товар на сумму более 65 тысяч долларов

58-летний нерезидент, прилетевший в Кишинев из Вены, попытался провезти 17 дронов на общую сумму 65 тысяч долларов через «зелёный коридор» аэропорта, сообщает Таможенная служба Молдовы.
После прохождения таможенного контроля с применением специальных технических средств пассажир из потока пассажиров был перенаправлен на детальный физический контроль.
В результате проверки в чемодане мужчины были обнаружены 17 дронов (в том числе тепловизионных), предположительно из категории товаров, подлежащих стратегическому контролю. Счет-фактурная стоимость партии дронов, согласно документам, присутствующим в чемодане, составляет более 65 000 долларов.
Груз изъят, все обстоятельства устанавливают сотрудники уголовного розыска.