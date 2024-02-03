Петербурженка споткнулась и выронила на асфальт семимесячную дочь

В Купчино женщина уронила на асфальт маленького ребенка. Семимесячную малышку госпитализировали в больницу с травмой головы в тяжелом состоянии. Несчастный случай произошел днем 2 февраля, когда женщина выходила из больницы на Бухарестской улице. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».