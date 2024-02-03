Петербурженка споткнулась и выронила на асфальт семимесячную дочь

В Купчино женщина уронила на асфальт маленького ребенка. Семимесячную малышку госпитализировали в больницу с травмой головы в тяжелом состоянии. Несчастный случай произошел днем 2 февраля, когда женщина выходила из больницы на Бухарестской улице. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
— Малышка госпитализирована в Филатовскую больницу с очаговой травмой головного мозга, в тяжелом состоянии помещена в реанимацию, — говорится в сообщении источника.
Как оказалось, на выходе из больницы 33-летняя петербурженка споткнулась об урну, поэтому дочь выпала из рук.
Семья, где растет малышка, полная и благополучная, не состоит ни на каких учетах. Мать девочки не работает, а ее 36-летний отец — индивидуальный предприниматель.