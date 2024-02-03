В 17 селах Крыма запретили пить воду из крана

Жителям 17 сел Крыма на три дня рекомендовали не пить воду из крана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».
Специалисты будут проводить работы по дополнительной очистке и обеззараживанию. Это будет сделано в период с 3 по 5 февраля.
Речь идет о таких населенных пунктах, как Ленинское, Останино, Виноградное, Романово, Марфовка, Вулкановка, Кирово, Краногорка, Луговое, Ерофеево, Уварово, Южное, Батальное, Семисотка, Королево, Ильичево, а также Ленино.
— После дезинфекции, перед употреблением, воду необходимо в течение 10 минут пропустить через водопроводный кран, воду можно использовать после ее отстаивания и кипячения, — говорится в сообщении.