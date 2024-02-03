Движение парализовано на трассе М-5 в Челябинской области

В Башкирии, недалеко от границы с Челябинской области, произошло ДТП. Столкнулись два большегруза, после чего оба загорелись.
«На месте ликвидируют последствия происшествия, в связи с чем наблюдается затруднение в движении на границе регионов в направлении Республики Башкортостан», — говорится в сообщении.
Госавтоинспекция просит водителей на некоторое время отказаться от поездок в данном направлении и останавливаться на специализированных стоянках на отдых, либо искать пути объезда. Федеральную трассу М-5 «Урал» в Оренбуржье перекрыли из-за ДТП