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Движение парализовано на трассе М-5 в Челябинской области

Федеральная трасса М-5 «Урал» Москва — Челябинск временно перекрыта из-за ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.

В Башкирии, недалеко от границы с Челябинской области, произошло ДТП. Столкнулись два большегруза, после чего оба загорелись.

«На месте ликвидируют последствия происшествия, в связи с чем наблюдается затруднение в движении на границе регионов в направлении Республики Башкортостан», — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция просит водителей на некоторое время отказаться от поездок в данном направлении и останавливаться на специализированных стоянках на отдых, либо искать пути объезда. ﻿﻿ Федеральную трассу М-5 «Урал» в Оренбуржье перекрыли из-за ДТП ﻿﻿

ГИБДД