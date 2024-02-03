При взрыве баллона с пропаном в Башкирии 17-летний подросток получил ожоги

Как сообщили в МЧС, заправленный баллон занесли с улицы в металлический теплый вагончик и самостоятельно подключили к газовой плите. Позже юноша решил вскипятить чайник на плите и прикурил сигарету, после чего и произошел сильный хлопок и начался пожар на площади 0,5 квадратных метра.