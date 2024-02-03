Суд заключил под стражу женщину, которая выбросила дочь в мусорку в Омске

Прокуратура Омской области сообщает, что суд заключил под стражу женщину, которая обвиняется в убийстве новорождённого, до 18 марта 2024.
Уточняется, что женщина не имеет постоянного места жительства и нигде не работает. Чтобы она не скрылась, её заключили под стражу.
Двое её малолетних детей сейчас живут с отцом. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Советского округа г. Омска.
Ранее omsk.aif.ru сообщал о задержании женщины, которая выбросила свою дочь в мусорный контейнер. Ужасающая находка была завёрнута в полиэтиленовый пакет. Вызванные на место скорая и полиция констатировали смерть младенца.