Поиски рухнувшего под землю автобуса возобновили после паузы в Павлодарской области

Позже появилась информация, что на месте происшествия были обнаружены два тела. Аким Павлодарской области сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Остальные люди и сам автобус до сих пор не найдены. По данному факту возбудили уголовное дело. Более 40 работников «Майкаинзолото» были допрошены. В интернете разместили видео момента падения автобуса. Супруга одного из спасателей, которого пока не нашли, попросила президента привлечь к поискам специалистов из других стран. Кроме того, в поисках автобуса приняла участие предсказательница, которую пригласили родственники спасателей, находящихся под завалами грунта на территории «Майкаинзолото».