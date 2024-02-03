Поиски рухнувшего под землю автобуса возобновили после паузы в Павлодарской области

Ранее было принято решение приостановить работы и поднять на поверхность технику и спасателей из-за угрозы для их жизни — образовалась воронка. Было решено обследовать воронку с помощью эндокамер В настоящий момент обследование воронки завершено. На место раскопок спущен малый экскаватор для продолжения работ по переэкскавации горной массы. Воронка предположительно образовалась из-за обвала камней и твердых горных пород, уточнили в ДЧС региона.
ЧП на территории АО «Майкаинзолото»
4 января ночью в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО «Майкаинзолото» в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами. В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.
Позже появилась информация, что на месте происшествия были обнаружены два тела. Аким Павлодарской области сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Остальные люди и сам автобус до сих пор не найдены. По данному факту возбудили уголовное дело. Более 40 работников «Майкаинзолото» были допрошены. В интернете разместили видео момента падения автобуса. Супруга одного из спасателей, которого пока не нашли, попросила президента привлечь к поискам специалистов из других стран. Кроме того, в поисках автобуса приняла участие предсказательница, которую пригласили родственники спасателей, находящихся под завалами грунта на территории «Майкаинзолото».
Комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО «Майкаинзолото» огласила результаты проведенного с 4 по 24 января специального расследования. 29 января 2024 года аким Павлодарской области сообщил, что в результате поисковых работ найдено колеса автобуса.
Дочь погибшего спасателя Олега Тышкевича опубликовала видеообращение, в котором заявила, что обещанную финансовую помощь семьям оказали не в полном объеме. Накануне аким Павлодарской области встретился с ней и семьей Бердыкана Саркыта и пообещал проследить, чтобы все финансовые обязательства были исполнены. Вчера также появилась информация о том, что спасатели отыскали на месте ЧП кусок дверцы внутренней полки автобуса с описью, каску спасателя и ручную радиостанцию.