В Сочи закрыли зимние пляжи из-за сильного ветра и высоких волн

Местные власти предприняли меры предосторожности, в том числе закрыли для посещения зимние пляжи, сообщает в своем Telegram-канале глава Сочи Алексей Копайгородский.
«Зимние пляжи на время закрыты — на море прогнозируют волны до четырех метров. Доступ на часть горнолыжных трасс для обеспечения безопасности ограничен. Все объекты санкура и экскурсионные компании заблаговременно оповещены», — заявил градоначальник.
Он также отметил, что на дорогах Сочи дежурят две сотни единиц техники, четыреста человек готовятся обеспечить работу ЖКХ в условиях непогоды. В некоторых населенных пунктах на объектах инфраструктуры и в точках возможных подтоплений организовано дежурство.
При этом Копайгородский отмечает, что сейчас в Сочи все штатно, объекты работают, дорожное сообщение не прерывалось. Экстренное сообщение действует до 6 февраля включительно.