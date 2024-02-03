В Сочи закрыли зимние пляжи из-за сильного ветра и высоких волн

Он также отметил, что на дорогах Сочи дежурят две сотни единиц техники, четыреста человек готовятся обеспечить работу ЖКХ в условиях непогоды. В некоторых населенных пунктах на объектах инфраструктуры и в точках возможных подтоплений организовано дежурство.