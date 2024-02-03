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В Сочи закрыли зимние пляжи из-за сильного ветра и высоких волн

Погодные условия в Сочи ухудшились. В горах идет сильный снег, а на побережье — дожди. По прогнозам синоптиков, 4 и 5 февраля выпадет месячная норма осадков, усилится ветер и возможен подъем воды в реках.
Сейчас в Ричмонде: +1° 3 м/с 75% 759 мм рт. ст. +4°

Местные власти предприняли меры предосторожности, в том числе закрыли для посещения зимние пляжи, сообщает в своем Telegram-канале глава Сочи Алексей Копайгородский.

«Зимние пляжи на время закрыты — на море прогнозируют волны до четырех метров. Доступ на часть горнолыжных трасс для обеспечения безопасности ограничен. Все объекты санкура и экскурсионные компании заблаговременно оповещены», — заявил градоначальник.

Он также отметил, что на дорогах Сочи дежурят две сотни единиц техники, четыреста человек готовятся обеспечить работу ЖКХ в условиях непогоды. В некоторых населенных пунктах на объектах инфраструктуры и в точках возможных подтоплений организовано дежурство.

При этом Копайгородский отмечает, что сейчас в Сочи все штатно, объекты работают, дорожное сообщение не прерывалось. Экстренное сообщение действует до 6 февраля включительно.