Мужчина утонул вместе с машиной на водоеме в Карагандинской области

Водолазы, которые работают на месте ЧП сумели обнаружить машину подо льдом, но тела в салоне не было. Судя по тому, что водительская дверь была открыта, мужчину отнесло течением в сторону. Возможно, что маловероятно, мужчина сумел выбраться из автомобиля уже под водой.