МИД прокомментировал ситуацию с ограблением белорусов в Таиланде

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Белорусские дипломаты находятся в контакте с властями Таиланда по ситуации с ограбленной на острове Пхукет семейной парой из Беларуси, сообщили Sputnik в МИД республики.
За развитием событий следит белорусское посольство во Вьетнаме, дипломаты находятся в постоянном контакте с тайскими правоохранителями. Для решения задач задействован почетный консул Беларуси в Бангкоке.
В министерстве иностранных дел рассказали, что белорусские граждане могут обратиться за помощью также в российские консульства в Бангкоке и Пхукете. Между дипломатами обеих стран отлажена эффективная схема взаимодействия, уверили в МИД.
Ранее сообщалось, что в Пхукете семейную пару из Беларуси похитила и ограбила преступная группировка.
Злоумышленниками оказались граждане России. Они затолкали мужчину и женщину в микроавтобус и там заставили перевести на свои счета криптовалюту на сумму 901 200 долларов. Затем похитители отвезли жертв в другой район города и там отпустили.
Двое подозреваемых в совершении преступления россиян были обнаружены полицией в местах их проживания, еще двоих задержали в международном аэропорту Пхукета, когда те пытались вылететь в Россию. Пятый был задержан в одном из массажных салонов тайского острова.