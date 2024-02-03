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МИД прокомментировал ситуацию с ограблением белорусов в Таиланде

Преступники сначала похитили семейную пару, после чего заставили их перевести на счета криптовалюту на сумму более 900 тысяч долларов.

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Белорусские дипломаты находятся в контакте с властями Таиланда по ситуации с ограбленной на острове Пхукет семейной парой из Беларуси, сообщили Sputnik в МИД республики.

За развитием событий следит белорусское посольство во Вьетнаме, дипломаты находятся в постоянном контакте с тайскими правоохранителями. Для решения задач задействован почетный консул Беларуси в Бангкоке.

В министерстве иностранных дел рассказали, что белорусские граждане могут обратиться за помощью также в российские консульства в Бангкоке и Пхукете. Между дипломатами обеих стран отлажена эффективная схема взаимодействия, уверили в МИД.

Ранее сообщалось, что в Пхукете семейную пару из Беларуси похитила и ограбила преступная группировка.

Злоумышленниками оказались граждане России. Они затолкали мужчину и женщину в микроавтобус и там заставили перевести на свои счета криптовалюту на сумму 901 200 долларов. Затем похитители отвезли жертв в другой район города и там отпустили.

Двое подозреваемых в совершении преступления россиян были обнаружены полицией в местах их проживания, еще двоих задержали в международном аэропорту Пхукета, когда те пытались вылететь в Россию. Пятый был задержан в одном из массажных салонов тайского острова.