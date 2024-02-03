Офицер спрятался в захваченном ВСУ селе, чтобы освободить его

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Никонов заработал под Луганском, в районе Попасной. Пехота готовилась взять село, засевших в нем всушников надлежало предварительно «размять» артиллерией.
«В населенный пункт ребята зашли уже без меня, но задача была выполнена», — улыбается артиллерист. Ранение оказалось сложным: сотрясение, перелом, осколки, — много чего.
«Семье страшно было, конечно. Но они понимают, что я военный, офицер. Выражаясь гражданским языком, работа такая».
Лечение продолжалось год. Сейчас капитан Никонов завершает реабилитацию и готовиться вернуться на фронт, в свою часть. Офицер участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, воевал в Сирии, освобождал Мариуполь.
«Все, что было прежде — небо и земля по сравнению с СВО. По масштабам, плотности огня, задействованным силам».
Спецоперация для Николая началась 24 февраля 2022 года. Их часть была на полигоне в Ростовской области. Получив приказ, артиллеристы, не заходя в военный городок, поехали на Донбасс.
«Поразило, как нас встречало население. Мы шли через села ночью, люди просыпались, выходили, махали нам со слезами на глазах, — рассказал капитан. — Победа наша наступит, когда русское население Донбасса и всей Украины будет избавлено от воздействия нынешнего режима».