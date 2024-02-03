Офицер спрятался в захваченном ВСУ селе, чтобы освободить его

«ВСУ в тот день использовали средства РЭБ, поэтому беспилотники мы не смогли поднять. Я подошел к противнику вплотную — метров 100 до него было, — и корректировал огонь своих гаубиц традиционным способом: с помощью бинокля и радиостанции», — рассказал офицер. Николай спрятался на чердаке деревянного дома на окраине села, откуда позиции ВСУ были как на ладони. К сожалению, вскоре противник вычислил его местоположение и принялся палить по корректировщику из минометов. Капитана тяжело ранило. Сослуживцы под огнем добрались до него, вкололи обезболивающее и утащили в тыл.