Власти Новочеркасска опровергли заражение почвы «опасными бактериями»

Глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко опроверг в своем телеграм-канале заявления СМИ об «опасных бактериях», найденных около аварийного канализационного коллектора.
— Хочу успокоить жителей: это не так. Кишечная палочка и энтерококки — самые обычные обитатели человеческого кишечника, которые попали в почву вместе с канализационными стоками. Никакой страшной опасности они не представляют и вспышками заболеваний не грозят, — подчеркнул Юрий Лысенко.
Сити-менеджер отметил, что территорию, на которой обнаружили микробы, следует продезинфицировать.
— Новочеркасцам же, по мнению специалистов, достаточно соблюдать элементарную гигиену: не ходить дома в уличной обуви и мыть руки, возвращаясь с улицы. Убедительно прошу не поддаваться панике, а журналистов не искажать информацию.
Напомним, ранее депутаты городской думы Новочеркасска пригласили специалистов Роспотребнадзора в микрорайон Соцгород для проведения исследований в районе аварийного коллектора.
После отбора проб выяснилось, что питьевая вода соответствует норме, а в воздухе нет превышения аммиака и сероводорода. При этом в образцах почвы нашли энтерококки и штамм кишечной палочки.