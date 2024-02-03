Власти Новочеркасска опровергли заражение почвы «опасными бактериями»

— Хочу успокоить жителей: это не так. Кишечная палочка и энтерококки — самые обычные обитатели человеческого кишечника, которые попали в почву вместе с канализационными стоками. Никакой страшной опасности они не представляют и вспышками заболеваний не грозят, — подчеркнул Юрий Лысенко.