Машина с рыбаками провалилась под лёд в Карагандинской области

Спасатели предполагают, что мужчину унесло течением. Его поиски продолжаются. Сотрудники ДЧС ещё раз напоминают, что выезжать на автомашинах на лёд ни коем случае нельзя. Спасатели просят рыбаков быть осторожными и осуществлять ловлю рыб в строго отведённых местах, так как эти места безопасны.