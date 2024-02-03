Машина с рыбаками провалилась под лёд в Карагандинской области

Ночью, в 02:16 на пульт 112 поступило сообщение, что в Осакаровском районе, в 10 км от поселка Молодежный, на гидроузеле № 10 канала имени К. Сатпаева, провалилась под лёд легковая автомашина марки Renault.
Как выяснилось, трое мужчин рыбачили на канале.
— Всего в автомашине находились три человека. Двое выбрались самостоятельно, в медицинской помощи не нуждаются. Силами ДЧС проводятся поиски третьего гражданина, 1985 года рождения, — сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.
Спасатели предполагают, что мужчину унесло течением. Его поиски продолжаются. Сотрудники ДЧС ещё раз напоминают, что выезжать на автомашинах на лёд ни коем случае нельзя. Спасатели просят рыбаков быть осторожными и осуществлять ловлю рыб в строго отведённых местах, так как эти места безопасны.
Канал имени Каныша Сатпаева не просто рыбохозяйственный водоём, а является источником питьевого водоснабжения, на канале периодически производиться прокачка воды, в результате чего вода подмывает лёд, образовываются тонкие участки льда и трещины.
В соответствии со ст.412 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан за нарушение правил безопасности на водоёмах предусмотрен штраф.