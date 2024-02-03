Екатерина Колотовкина: Не знаю что еще должно произойти, чтобы Шумилина наказали

Жена генерала поделилась, что неприятная история произошла с ней три года назад.
Покусали и оскорбили.
Екатерина Колотовкина отреагировала на новость об участившихся нападениях собак одиозного любителя животных Шумилина и рассказала о собственном травматическом опыте.
— Со своим миролюбивым лабрадором я прогуливалась по набережной реки Волга. Замечу, что несмотря на свой дружелюбный характер, моя собака была на поводке. На встречу мне на велосипеде выехал Шумилин и за ним реально свора из 20 собак. Несколько из них отделились от стаи и окружили нас, стали лаять, кидаться. Я испугалась, отмахивалась ногами. Одна из них укусила меня. На помощь пришли люди, которые находились рядом — отпугнули их, — пишет региональный руководитель КСВО.
Екатерина Колотовкина пояснила читателям, которые мало знакомы с одиозным персонажем, что Владимир Шумилин любит гулять со своей сворой на старой набережной и в частности, спортивной площадке. Там жена генерала и нашла его с целью уточнить, привиты ли собаки.
— На что он в грубой форме просто «послал» меня. К нему присоединились его заступники. И мне пришлось делать прививки от бешенства, — поделилась Екатерина.
Оштрафовали, но не за собак.
Екатерина Колотовкина воспользовалась своим законным правом и написала заявление на «повелителя собак». Его оштрафовали, но… за нарушение ковидных ограничений, а не за ненадлежащее содержание животных.
— Штраф наложили за то, что он нарушил карантинные ограничения. Тогда можно было гулять с животными только рядом с домом. И деньги за него, насколько мне известно, внесли его защитники, — продолжает Колотовкина. — Но самое странное то, что когда его опрашивали в полиции, он абсолютно серьезно сказал, что придет домой и зарубит своих собак, обвинив в этом меня. Якобы я вынуждаю его сделать это своим заявлением.
Жена генерала уверена, что Владимир Шумилин не вполне адекватно себя ведет, сознательно создает опасную для горожан ситуацию, а кроме этого, стая собак способна напасть и на других животных, в том числе домашних.
С ней согласны и многие самарцы.