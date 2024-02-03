Екатерина Колотовкина: Не знаю что еще должно произойти, чтобы Шумилина наказали

— Штраф наложили за то, что он нарушил карантинные ограничения. Тогда можно было гулять с животными только рядом с домом. И деньги за него, насколько мне известно, внесли его защитники, — продолжает Колотовкина. — Но самое странное то, что когда его опрашивали в полиции, он абсолютно серьезно сказал, что придет домой и зарубит своих собак, обвинив в этом меня. Якобы я вынуждаю его сделать это своим заявлением.