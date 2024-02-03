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Российские войска за неделю нанесли 37 ударов по военным объектам Украины

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Вооруженные силы (ВС РФ) нанесли за неделю 37 ударов ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«В период с 27 января по 3 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ», — сказали в ведомстве.

Кроме того, уточнили в Минобороны, «поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников».

«Все назначенные объекты поражены», — сказали в министерстве.