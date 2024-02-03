Российские войска за неделю нанесли 37 ударов по военным объектам Украины

«В период с 27 января по 3 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ», — сказали в ведомстве.