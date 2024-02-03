Сводка спецоперации на Украине за неделю

На запорожском направлении подразделения российских войск отразили атаку штурмовой группы 108-й бригады теробороны. Противник потерял более 385 военнослужащих, танк, десять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град». На херсонском направлении в результате упреждающих действий российских войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты, 121-й, 123-й и 124-й бригад теробороны. Противник потерял убитыми и ранеными до 290 человек, четыре танка, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, 11 лодок и 12 орудий полевой артиллерии. В течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих.