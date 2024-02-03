Как сообщили в Минобороны, на купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск освободили населенный пункт Табаевка Харьковской области и продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках. В течение недели российские войска отразили 41 атаку штурмовых групп 30-й, 32-й, 44-й, 60-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады теробороны. Потери противника составили свыше 750 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 21 автомобиль, а также восемь орудий полевой артиллерии.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и отразили 19 атак противника. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 60-й, 63-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения и 13-й бригады нацгвардии Украины. Противник потерял убитыми и ранеными до 1825 человек, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 36 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.
На донецком направлении подразделения Южной группировки войск грамотными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили 22 атаки противника. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение формированиям ВСУ и нацгвардии Украины. Потери ВСУ за указанный период составили более 2245 бойцов, пять танков, 19 боевых бронированных машин, 63 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии и две боевых машины РСЗО «Град».
На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» слаженными действиями отразили девять атак ВСУ, а также нанесли поражение подразделениям 58-й, 72-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад, 127-й и 128-й бригад теробороны. Потери противника составили до 735 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО «Град».
На запорожском направлении подразделения российских войск отразили атаку штурмовой группы 108-й бригады теробороны. Противник потерял более 385 военнослужащих, танк, десять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град». На херсонском направлении в результате упреждающих действий российских войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты, 121-й, 123-й и 124-й бригад теробороны. Противник потерял убитыми и ранеными до 290 человек, четыре танка, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, 11 лодок и 12 орудий полевой артиллерии. В течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих.