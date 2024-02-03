В Башкирии вновь возобновили движение транспорта на участке трассы М-5 «Урал».

В Башкирии участок трассы М-5 «Урал» открыт с 16:50 часов. Ранее он закрывался в связи с дорожно-транспортным происшествием, сообщало информагентство «Башинформ». В Упрдор «Приуралье» проинформировали, что последствия ДТП устранены.
«С 16:50 открыто движение для всех типов автотранспорта на участке 1525+500 — км 1542+940 (н.п. Ауструм — н. п. Майский, Республика Башкортостан) автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 “Урал” Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск», — сообщили в Упрдор «Приуралье».