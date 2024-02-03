Начало затапливать соседние улицы: после аварии у зоопарка рванули трубы на Кирова

Из-за прорыва городских коммуникаций затопило перекрёсток ул. Кирова и Алябьева. Об этом «Клопс» сообщили местные жители в субботу, 3 февраля.
«Позвонил в 112 — сказали, что “Водоканал” уже работает. Правда, где — непонятно. Можно было бы выставить людей и направлять машины в объезд. Но это где-то в будущем идеальном мире», — поделился проблемой калининградец Дмитрий.
Во вторник, 30 января, на параллельной с Кирова улицей Чайковского произошла авария на канализационном коллекторе. Проблему специалисты «Водоканала» так и не смогли решить. Работы продолжаются в выходные. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
«Сложные работы на канализационном коллекторе в Калининградском зоопарке сейчас в активной фазе. На месте продолжают работать отважные слесари областного “Водоканала” и установленная мобильная станция перекачки для разгрузки коллектора на случай его переполнения», — рассказали накануне коммунальщики.
Специалисты уверяли, что проводимые работы никакой опасности и дискомфорта для обитателей зоопарка и жителей микрорайона не представляют, а задержка в работе связана с глубиной коллектора.
1 февраля у входа в Калининградский зоопарк с ул. Чайковского образовался провал.