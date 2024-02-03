Источник рассказал о работе Волгоградского НПЗ после падения БПЛА

Как сообщало ранее ГУ МЧС, пожар произошел в Красноармейском районе Волгограде в субботу рано утром, на площади 300 квадратных метров горели нефтепродукты. Возгорание ликвидировано в 7.55. По информации губернатора, пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе после последствий падения дрона, жертв нет.