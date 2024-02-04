Под Хабаровском пьяный водитель разбил авто на тест-драйве, двое пострадали

Виновник пытался сбежать с места происшествия, сообщает пресс-служба краевой ГИБДД.
ДТП произошло днём 3 февраля возле посёлка Корфовский. На 29-м километре трассы А-370 водитель Daihatsu YRV потерял управление и вылетел с проезжей части в левый кювет. 39-летний мужчина и 59-летняя женщина, сидевшие на пассажирских креслах, получили травмы — их увезли на скорой в больницу. Ещё один пассажир, 14-летняя девочка, не пострадала.
Как рассказали потерпевшие, они собирались приобрести иномарку и приехали её осмотреть. 32-летний продавец, который был в нетрезвом состоянии, предложил им устроить пробную поездку. В итоге тест-драйв закончился аварией.
«Со слов пассажиров, они подозревали, что водитель нетрезв, но решили, что ехать недалеко и сели в авто, не пристегнувшись ремнями безопасности. После ДТП мужчина скрылся, но в результате принятых розыскных мер был найден», — прокомментировали в Госавтоинспекции.