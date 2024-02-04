Под Хабаровском пьяный водитель разбил авто на тест-драйве, двое пострадали

«Со слов пассажиров, они подозревали, что водитель нетрезв, но решили, что ехать недалеко и сели в авто, не пристегнувшись ремнями безопасности. После ДТП мужчина скрылся, но в результате принятых розыскных мер был найден», — прокомментировали в Госавтоинспекции.