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ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться люди

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться несколько десятков человек, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Наши враги, не имея успехов на фронте, нанесли удар по мирному населению. Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию», — написал он.

Как уточнили в комендатуре ЛНР, два человека погибли, еще шесть отправили в медучреждения. Всего под обломками могут находиться до 40 человек.

На месте работают сотрудники МЧС и военной комендатуры. Пострадавших пытаются достать с помощью спецтехники, добавил глава республики.

Лисичанск — город в ЛНР, расположенный рядом с линией фронта. Украинские войска, оставляя населенный пункт, взорвали и разрушили часть важных административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ регулярно обстреливают этот город.