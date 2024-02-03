ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться люди

«Наши враги, не имея успехов на фронте, нанесли удар по мирному населению. Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию», — написал он.
Как уточнили в комендатуре ЛНР, два человека погибли, еще шесть отправили в медучреждения. Всего под обломками могут находиться до 40 человек.
На месте работают сотрудники МЧС и военной комендатуры. Пострадавших пытаются достать с помощью спецтехники, добавил глава республики.
Лисичанск — город в ЛНР, расположенный рядом с линией фронта. Украинские войска, оставляя населенный пункт, взорвали и разрушили часть важных административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ регулярно обстреливают этот город.