В США в гараже нашли ядерную ракету времен холодной войны

MB-1 была разработана в США в конце 1950-х годов и находилась на вооружении ВВС в период холодной войны. Дальность пуска ракеты составляет 9,5 км, что накладывало ограничения на тактику применения в ядерном снаряжении. MB-1 сняли с вооружения в 1982 году, когда из боевого состава вывели самолеты, способные ее применять.