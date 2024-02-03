В США в гараже нашли ядерную ракету времен холодной войны

К правоохранительным органам обратился музей Военно-воздушных сил в городе Дейтон, штат Огайо. Как рассказал собеседник, в музей позвонил житель Белвью, выразив желание пожертвовать неназванный предмет, принадлежавший его умершему соседу. Он добавил, что сосед купил предмет во время распродажи.
Саперный отряд подтвердил, что объект безопасен. Поскольку ракета была инертной, а военные не потребовали ее обратно, полицейские оставили ее соседу, чтобы он отреставрировал ее и выставил в музее, уточнили в пресс-службе.
MB-1 была разработана в США в конце 1950-х годов и находилась на вооружении ВВС в период холодной войны. Дальность пуска ракеты составляет 9,5 км, что накладывало ограничения на тактику применения в ядерном снаряжении. MB-1 сняли с вооружения в 1982 году, когда из боевого состава вывели самолеты, способные ее применять.