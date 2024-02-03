Число пострадавших при обстреле ВСУ Лисичанска выросло до восьми человек

ВСУ обстреляли Лисичанск ранее в этот день. Тогда в военной комендатуре ЛНР «Известиям» сообщили о том, что погибли два человека, а шестеро госпитализированы. Уточнялось, что под завалами может находиться еще до 40 человек.
По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, комендатуры, а также администрации Лисичанска. Осуществляются попытки спасти пострадавших с помощью специальной техники.
Украинские боевики систематически обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.
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