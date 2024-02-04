Один человек погиб в аварии с участием КамАЗа на Кубани. Смертельное ДТП случилось в Славянском районе. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Краснодарского края.
По предварительной информации, 78-летний житель Темрюкского района летел по встречной полосе. На знаки внимания не обращал — обгон в месте аварии был запрещен.
На высокой скорости пенсионер протаранил КамАЗ, который буксировал МАЗ. От удара легковушка превратилась в груду металла, а водитель «Мерседеса» скончался до прибытия кареты скорой помощи.