Удар по пекарне в Лисичанске нанесли, предположительно, из HIMARS

«Обстрел со стороны производился, предположительно, из РСЗО HIMARS <…> военные следователи СК зафиксировали преступления, совершенные ВФУ в отношении мирного населения», — сказал собеседник агентства.
По данным главы минздрава ЛНР Натальи Пащенко, число жертв удара ВСУ достигло восьми. Еще десять мирных жителей получили ранения.
«В Лисичанск из ЛРКБ направлены еще три кареты скорой помощи для транспортировки пострадавших», — сказала она.
Уточняется, что под завалами нашли, предварительно, еще десять человек, среди них есть погибшие.
Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда многие идут в пекарню за хлебом.
Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают обстреливать этот город.