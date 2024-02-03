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В Дагестане задержан подозреваемый в убийстве бойца ММА Мутаева

Сотрудники Управления уголовного розыска Министерства внутренних дела Дагестана задержали в Хасавюртовском районе республики подозреваемого в убийстве 21-летнего бойца смешанных единоборств Магомедрасула Мутаева, сообщила пресс-служба дагестанского управления МВД. В сообщении ведомства говорится, что подозреваемый — 18-летний уроженец Кумторкалинского района Дагестана.
Источник: РИА "Новости"

1 февраля республиканское управление МВД опубликовало в Telegram фотографию 18-летнего Кадирханова Надырхана Газиявовича, подозреваемого в убийстве. Он был объявлен в розыск.

До этого Кадирханова Надырхана называли предполагаемым убийцей Мутаева в соцсетях. Знакомые с ситуацией пользователи рассказывали о том, что у погибшего с ним был конфликт. Боец якобы «наказал» парня за то, что тот нелицеприятно высказался о его отце.

Мутаев был застрелен у подъезда своего дома в Махачкале 31 января. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105, ч. 2 ст. 222 УК (убийство, незаконный оборот оружия). Убитый спортсмен тренировался в школе Абдулманапа Нурмагомедова, отца бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он выступал в промоушене Fight Nights.

Эрдни Кагалтынов