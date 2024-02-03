В Дагестане задержан подозреваемый в убийстве бойца ММА Мутаева

До этого Кадирханова Надырхана называли предполагаемым убийцей Мутаева в соцсетях. Знакомые с ситуацией пользователи рассказывали о том, что у погибшего с ним был конфликт. Боец якобы «наказал» парня за то, что тот нелицеприятно высказался о его отце.