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Средства ПВО РФ перехватили два дрона над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом 3 февраля сообщили в Минобороны РФ.
Источник: РИА "Новости"

«Около 20:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram- канале ведомства.

Ранее в этот день средства ПВО уничтожили семь украинских дронов над Белгородской, Волгоградской и Ростовской областями.

Также 3 февраля глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система ПВО сбила беспилотник над территорией региона. Кроме этого, о сбитом беспилотнике на подлете к Воронежу сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.