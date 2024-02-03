Средства ПВО РФ перехватили два дрона над Брянской областью

«Около 20:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram- канале ведомства.
Ранее в этот день средства ПВО уничтожили семь украинских дронов над Белгородской, Волгоградской и Ростовской областями.
Также 3 февраля глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система ПВО сбила беспилотник над территорией региона. Кроме этого, о сбитом беспилотнике на подлете к Воронежу сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.